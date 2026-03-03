Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Entwicklung im Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Entwicklung im Iran-Krieg:

"Die Strukturen hinter der Machtzentrale um Chamenei sind tief verwurzelt, getragen von einem Apparat aus Militär, Geheimdiensten und religiösen Institutionen. Das System steht weiter und zugleich herrscht Krieg. Für die Bevölkerung bedeutet das eine doppelte Bedrohung: das Regime im Innern und die Bomben von außen. Sie geraten zwischen die Fronten - und das ohne Schutz. Der Angriff von außen schafft also keine Freiheit, sondern Chaos. Selbst diejenigen, die Hoffnung empfinden, tun es im Ausnahmezustand. In einem Krieg organisiert sich keine Demokratie."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Eskalation
Saudi-Arabien: Anlage von Öl-Konzern Aramco angegriffengestern, 10:43 Uhr · dpa-AFX
Saudi-Arabien: Anlage von Öl-Konzern Aramco angegriffen
Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperationgestern, 11:57 Uhr · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Iran-Krieg
Top-Vertreter des Irans: Wir verhandeln nicht mit den USAgestern, 06:42 Uhr · dpa-AFX
Top-Vertreter des Irans: Wir verhandeln nicht mit den USA
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News