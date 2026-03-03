Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran-Krieg/Völkerrecht

"Die Vereinten Nationen, das Völkerrecht - sie spielen für die Machthaber in Washington, in Jerusalem und Teheran keine Rolle. Dieser Iran-Krieg ist ein weiterer, vielleicht der entscheidende Schritt in eine neue Welt. In eine Welt ohne Regeln und Schutzmechanismen. In eine Welt, in der nur die rohe Macht gilt."/DP/jha

