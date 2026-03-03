Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Macrons Atom-Plänen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Macrons Atom-Plänen:

"Emmanuel Macron hat Recht, dass die Welt der Regeln in Ruinen liegt. Daher ist es verständlich, dass er die Zahl der Atomsprengköpfe seines Landes erhöhen will. Seine Forderung, die Europäer müssten wieder in der Lage sein, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, ist richtig. Die Entscheidung über den Einsatz der Waffen bleibt aber allein in der Hand des französischen Präsidenten. Der nukleare Schutz der Amerikaner ist für Europa derzeit unverzichtbar. Angesichts der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump fühlt es sich aber an, als könnte sich ein einst als sicher geltendes Los für Europa im Ernstfall als Niete erweisen. Von den Franzosen ein zweites Los zu kaufen, ist da klug. Sicher ist es aber nicht."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Eskalation
Saudi-Arabien: Anlage von Öl-Konzern Aramco angegriffengestern, 10:43 Uhr · dpa-AFX
Saudi-Arabien: Anlage von Öl-Konzern Aramco angegriffen
Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperationgestern, 11:57 Uhr · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Iran-Krieg
Top-Vertreter des Irans: Wir verhandeln nicht mit den USAgestern, 06:42 Uhr · dpa-AFX
Top-Vertreter des Irans: Wir verhandeln nicht mit den USA
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News