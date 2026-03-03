Pressestimme: 'Volksstimme' zu Bundesregierung und Krieg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Bundesregierung und Krieg:

"Beim neuen Nahost-Krieg drehte Merz keck Ursache und Wirkung Trump-freundlich um: Der Iran solle doch aufhören, Nachbarn zu attackieren. Dann überließ er anderen in der Regierung die Kommunikation mit dem Volk. Was wird mit den deutschen Urlaubern? Wie werden sich die Öl- und Gaspreise entwickeln? Und wie ist mit dem Völkerrecht? Bei den Energiepreisen verwies das Wirtschaftsressort auf andere deutsche Quellen. Die Anzeigen an den Zapfsäulen sprechen eine andere Sprache. Zu Völkerrechtsbedenken bemerkte Außenminister Johann Wadephul nur, dass man dies prüfen werde. Eine Evakuierung von Touristen bügelte er ab. Immerhin: Eine deutsche Kriegsbeteiligung soll es nicht geben. Auffallend beim Heimatschutz sind übrigens Parallelen von Deutschland zum jetzt betroffenen Iran: Es gibt hier wie da nicht einen Schutzraum oder Bunker für die Bevölkerung."/yyzz/DP/nas

