Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Sandra Maissen wird Partner bei Dynamics Group



03.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Medieninformation

Sandra Maissen wird Partner bei Dynamics Group

Bern / Zürich 3. März 2026 - Dynamics Group, eine der führenden unabhängigen Beratungsgruppen für strategische Kommunikation in der Schweiz, freut sich, die ausgewiesene Public-Affairs-Expertin Sandra Maissen ab anfangs März 2026 im Kreise der Partnerinnen und Partner zu begrüssen. Mit ihrer Ernennung stärkt die Dynamics Group ihre Präsenz in Bern und baut ihre Rolle in der strategischen Kommunikation, Interessenvertretung und Positionierung im politischen Umfeld weiter aus.

Sandra Maissen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Verwaltung. Als frühere Generalsekretärin der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und Geschäftsführerin des Hauses der Kantone leitete sie neun Jahre lang die zentrale Koordinationsstelle der 26 Kantone und verantwortete deren Interessenvertretung gegenüber dem Bund. Zuvor war sie in leitenden Positionen bei PricewaterhouseCoopers (PwC) Schweiz und New York tätig, zuletzt als stv. General Counsel. Dabei spezialisierte sie sich auf Corporate Governance, Krisen- und Reputationsmanagement.

«Mit Sandra Maissen gewinnen wir eine herausragende Fachfrau mit einem profunden Verständnis für politische und institutionelle Prozesse. Ihr ausgeprägtes strategisches Denken, ihr Netzwerk und ihre langjährige Führungserfahrung werden unsere Public-Affairs- und Governmental-Relations-Kompetenzen deutlich erweitern», sagt Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident und Senior Partner der Dynamics Group.

Sandra Maissen ergänzt: «Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit meinen Kollegen Christoph Nufer und Daniel Piazza und unseren Partnerinnen und Partnern in Genf, Lausanne, Zürich und Basel, meine Erfahrungen in ein dynamisches Beratungsumfeld einzubringen und einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Mein Engagement gilt der strategischen Positionierung und Interessenvertretung von Kundinnen und Kunden.»

Mit dem Beitritt von Sandra Maissen als Partner baut DynamicsGroup den Standort Bern weiter aus und setzt ein Zeichen für Wachstum und Präsenz im politischen Entscheidungszentrum der Schweiz.

Kontakt

Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident, Senior Partner

Phone +41 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Sandra Maissen, Partner

Phone +41 79 507 01 77

E-Mail: sam@dynamicsgroup.ch

Über Dynamics Group

Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Beratungsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Public Affairs, Capital Market Communications, Reputation Management und Crisis Communications. Wir bieten strategische Kommunikationsberatung und -dienstleistungen an, um Kunden dabei zu unterstützen, Kommunikationsherausforderungen zu bewältigen, die ihren Ruf, ihr Geschäft und ihren Marktwert beeinflussen. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 21 Eigentümerpartnerinnen und -partner geführt. Die Dynamics Group verfügt über Standorte in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2284190 03.03.2026 CET/CEST