Schaeffler-Aktionäre bekommen trotz Nettoverlusts mehr Dividende

Herzogenaurach, 03. ⁠Mrz (Reuters) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat angesichts des Wandels zur Elektromobilität im abgelaufenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben. Der Nettoverlust ging allerdings auf 424 (2024: 632) Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Grund für das Minus seien Restrukturierungskosten und Abschreibungen ‌auf Software von zusammen 572 Millionen Euro gewesen. Die Belegschaft schrumpfte 2025 um 4300 auf knapp 110.800 Mitarbeiter. Trotzdem sollen die Aktionäre - allen voran die Eigentümerfamilie Schaeffler - ⁠eine um fünf ⁠Cent erhöhte Dividende von 30 Cent je Aktie erhalten. Die Schaeffler-Aktie gab im frühen Handel sechs Prozent auf 9,40 Euro nach.

Vorstandschef Klaus Rosenfeld begründete die Ausschüttung mit dem starken operativen Mittelzufluss (Free Cashflow), der mit 266 (minus 694) Millionen Euro noch über der im Herbst angehobenen Prognose lag. Die operativen Ziele hat Schaeffler erreicht: Der Umsatz schrumpfte ‌währungsbereinigt um 0,6 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro; angepeilt ‌hatte Schaeffler 23 bis 25 Milliarden. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten (Ebit) verbesserte sich auf 936 (842) Millionen Euro, die operative Umsatzrendite lag mit 4,0 (3,5) Prozent in der Mitte der anvisierten ⁠Spanne von drei bis fünf Prozent. Schaeffler habe sein Sparprogramm schneller als erwartet umgesetzt, erklärte ‌der Vorstandschef.

Für das laufende Jahr plant Schaeffler ⁠erneut zurückhaltend: Der Umsatz soll mit 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro um den Wert des vergangenen Jahres schwanken, für das bereinigte Ebit gilt eine Spanne von 3,5 bis 5,5 Prozent. Der Free Cash-flow soll mit 100 bis 300 ‌Millionen Euro erneut positiv ausfallen.

"In unserem Kerngeschäft ⁠machen wir gute Fortschritte", sagte Rosenfeld. "Das gilt ⁠vor allem für die Sparte E-Mobility, wo wir überdurchschnittlich stark gewachsen sind." Das Geschäft mit Elektromobilität legte um sieben Prozent zu, schrieb mit 805 Millionen (1,06 Milliarden) Euro aber immer noch tiefrote Zahlen. Das weiterhin dominierende Geschäft mit Getrieben und Chassis schrumpfte wegen der Krise der Autobauer in Europa um fünf Prozent, lieferte mit 933 Millionen (1,1 Milliarden) Euro aber Gewinne ab. Schaeffler versucht neben der E-Mobilität weitere Wachstumsfelder zu erschließen, etwa in der Rüstungsindustrie und mit menschenähnlichen Robotern. Diese sollen bis 2035 ⁠rund zehn Prozent zum Umsatz beisteuern.

