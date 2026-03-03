Spahn: Merz-Besuch bei Trump wichtige Etappe zur Lösung des Zollstreits

Berlin, ⁠03. Mrz (Reuters) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hofft im Zollstreit mit den USA auf baldige Fortschritte durch die Washington-Reise von Kanzler Friedrich Merz. "Das ‌ist heute eine wichtige Wegmarke, zu einer Einigung zu kommen", sagte CDU-Politiker Spahn am ⁠Dienstag ⁠in Berlin. Es werde hoffentlich an einer Lösung gearbeitet, auch wenn die EU dann noch eingebunden werden müsse. Der Zeitpunkt des Besuchs bei US-Präsident Donald ‌Trump könnte jedenfalls nicht besser ‌gewählt sein. Merz werde in Washington selbstbewusst auftreten, rede mit Trump auf Augenhöhe und ⁠spreche sich in der EU ab.

Merz soll ‌im Laufe des Tages ⁠mit Trump zusammenkommen. Bei dem Treffen dürfte der Iran-Krieg zentrales Thema sein. Ursprünglich waren die neuen Zölle der ‌USA als beherrschendes ⁠Thema angedacht gewesen. Die ⁠EU hat das 2025 ausgehandelte Handelsabkommen mit den USA noch nicht umgesetzt und will von Trump Klarheit haben, dass sie durch die neuen Zölle nicht schlechter gestellt wird.

