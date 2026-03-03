Spahn: Merz-Besuch bei Trump wichtige Etappe zur Lösung des Zollstreits

Berlin, ⁠03. Mrz (Reuters) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hofft im Zollstreit mit den USA auf baldige Fortschritte durch die Washington-Reise von Kanzler Friedrich Merz. "Das ‌ist heute eine wichtige Wegmarke, zu einer Einigung zu kommen", sagte CDU-Politiker Spahn am ⁠Dienstag ⁠in Berlin. Es werde hoffentlich an einer Lösung gearbeitet, auch wenn die EU dann noch eingebunden werden müsse. Der Zeitpunkt des Besuchs bei US-Präsident Donald ‌Trump könnte jedenfalls nicht besser ‌gewählt sein. Merz werde in Washington selbstbewusst auftreten, rede mit Trump auf Augenhöhe und ⁠spreche sich in der EU ab.

Merz soll ‌im Laufe des Tages ⁠mit Trump zusammenkommen. Bei dem Treffen dürfte der Iran-Krieg zentrales Thema sein. Ursprünglich waren die neuen Zölle der ‌USA als beherrschendes ⁠Thema angedacht gewesen. Die ⁠EU hat das 2025 ausgehandelte Handelsabkommen mit den USA noch nicht umgesetzt und will von Trump Klarheit haben, dass sie durch die neuen Zölle nicht schlechter gestellt wird.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)