On Holding wächst rasant

Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding sieht sich weiter auf Wachstumskurs, allerdings weniger rasant als zuletzt. Der von Tennislegende Roger Federer unterstützte Laufschuh-Hersteller kündigte am Dienstag für ‌das laufende Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum um mindestens 23 Prozent an. Damit würde sich das Wachstum zwar ⁠von ⁠30 Prozent im Jahr 2025 verlangsamen, On wächst aber weiterhin schneller als die größeren Konkurrenten Nike und Adidas. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Papiere indes um elf Prozent.

Im vierten Quartal 2025 steigerte On ‌den Umsatz um 22,6 Prozent auf ‌743,8 Millionen Franken und übertraf damit die Analystenschätzungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 31,8 Prozent auf 131 ⁠Millionen Franken.

Firmenchef Martin Hoffmann sagte der Nachrichtenagentur Reuters, eine ‌mögliche Senkung von US-Zöllen ⁠könnte für einen zusätzlichen Schub sorgen. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte zuvor Notfall-Abgaben der Regierung gekippt. Sollte der neue geplante Zollsatz von ‌15 Prozent zur Realität ⁠werden, wäre dies ein zusätzlicher ⁠Vorteil für die Prognose, sagte Hoffmann. Die bisherige Prognose für die Gewinn-Marge von mindestens 63 Prozent berücksichtige dies noch nicht. Hoffmann zufolge profitiert On von seiner Ausrichtung auf zahlungskräftige Kunden und seiner Premium-Positionierung von Laufschuhen.