Trump legt bei Kritik an Großbritannien nach

London, 03. ⁠Mrz (Reuters) - US-Präsident Donald Trump legt bei seiner Kritik an Großbritannien und Premierminister Keir Starmer nach. "Es ist sehr traurig zu sehen, dass das Verhältnis offensichtlich nicht mehr das ist, was es einmal war", sagte Trump der Zeitung "The Sun" ‌in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Er hätte nie erwartet, dass sich die einst "solideste aller Beziehungen" derart verändern würde. Es war bereits das zweite ⁠Interview mit ⁠einer britischen Zeitung in dieser Woche, in dem Trump sich enttäuscht über Großbritannien äußerte. Seine Kritik entzündet sich an Starmer, der die USA bei ihrem Angriff auf den Iran zunächst nicht unterstützen wollte. Erst am späten Sonntag gab der Premier grünes Licht für die Amerikaner, britische ‌Militärstützpunkte für defensive Militärschläge zu nutzen. Bei den ‌ersten Angriffen auf den Iran am Samstag war dies noch nicht der Fall gewesen.

In dem "Sun"-Interview sagte Trump, die USA bräuchten Großbritannien nicht, um im Nahen Osten ⁠Krieg zu führen. "Das wird keine Rolle spielen, aber er (Starmer) hätte helfen sollen ... ‌er hätte es tun sollen. Ich ⁠meine, Frankreich war großartig. Sie waren alle großartig. Großbritannien hat sich ganz anders verhalten als die anderen."

Die Regierung in London wies die Kritik zurück und verwies auf historische Erfahrungen. Die Beziehungen zu ‌den USA blieben wichtig, Großbritannien habe ⁠jedoch aus der Beteiligung am Irak-Krieg ⁠2003 gelernt, sagte Staatssekretär Darren Jones dem Sender Times Radio. Es sei besser, sich auf einer klaren rechtlichen Grundlage und in Abstimmung mit internationalen Partnern zu engagieren. Starmer hatte sein Vorgehen bereits am Montag im Parlament verteidigt. Trump habe zwar seine Unzufriedenheit geäußert, es sei jedoch seine Pflicht als Premierminister, im nationalen Interesse Großbritanniens zu entscheiden. "Das habe ich getan, und dazu stehe ich", sagte Starmer.

