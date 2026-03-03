UN: Dutzende Zivilisten bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan getötet

Kabul/Islamabad, 03. ⁠Mrz (Reuters) - Mindestens 42 Zivilisten sind nach UN-Angaben seit der Eskalation des Konflikts zwischen Afghanistan und Pakistan vor knapp einer Woche getötet worden. 104 weitere Zivilisten seien zudem zwischen dem 26. Februar und dem 2. März verletzt worden, teilte die Afghanistan-Hilfsmission der Vereinten Nationen (UNAMA) am Dienstag mit. Gründe ‌seien sowohl indirekter Beschuss bei grenzüberschreitenden Gefechten als auch Luftangriffe gewesen. Die Zahlen seien vorläufig. Die Kämpfe zwischen den beiden Nachbarländern hielten am Dienstag an. Das afghanische Verteidigungsministerium ⁠teilte mit, ⁠dass Taliban-Kräfte einen pakistanischen Militärposten in der Region Kandahar eingenommen hätten. Das pakistanische Informationsministerium berichtete von Kämpfen an mehr als zwei Dutzend Orten.

"Wir hatten Informationen darüber, dass Munition und wichtige Ausrüstung von Terroristen im Kampf gegen die pakistanische Armee entlang der Grenze sowie von afghanischen Taliban-Truppen eingesetzt wurden", sagte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar. Ein hochrangiger pakistanischer Insider ‌erklärte, die Luftangriffe würden so lange fortgesetzt, bis Afghanistan ‌konkrete Schritte unternehme, um gegen Militante vorzugehen, die sein Territorium nutzen. Wenn solche Schritte nicht unternommen würden, könnte Pakistan die oberste Führungsebene der Taliban ins Visier nehmen.

Aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlautete, ein Waffenlager in ⁠Dschalalabad und einen Militärstützpunkt in der Provinz Nangarhar zerstört zu haben. Beide Seiten haben für ‌sich reklamiert, seit Beginn des Konflikts zahlreiche Soldaten ⁠des Gegners getötet zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Die Hilfsmission UNAMA rief zum Stopp der Kämpfe auf. Wegen der Gewalt seien schätzungsweise Tausende Menschen vertrieben worden. Die Lage für die Bevölkerung habe sich verschärft, zumal viele ‌Afghanen noch immer unter den Folgen schwerer Erdbeben ⁠im August und September litten. Durch die ⁠Gefechte sei zudem die Bewegungsfreiheit im Grenzgebiet eingeschränkt, erklärte UNAMA. Dies behindere Hilfsorganisationen massiv dabei, lebensrettende Unterstützung in die am stärksten betroffenen Gebiete zu bringen.

Hintergrund der schwersten militärischen Konfrontation zwischen den beiden südasiatischen Staaten seit Jahren ist vor allem der Vorwurf Pakistans, dass die seit 2021 wieder in Kabul herrschenden Taliban pakistanischen Extremisten Unterschlupf bieten. Die Taliban weisen das zurück. In der vergangenen Woche starteten sie nach eigenen Angaben Vergeltungsschläge auf pakistanische Einrichtungen, nachdem Pakistan militante Gruppen in Afghanistan angegriffen hatte.

(Bericht von Mohammad Yunus ⁠Yawar und Asif Shahzad, geschrieben von Christian Rüttger, Sabine Ehrhardt; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)