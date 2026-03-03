UN: Wichtiger Grenzübergang zum Gazastreifen wird wieder geöffnet

Reuters · Uhr
Genf, ⁠03. Mrz (Reuters) - Der für Hilfslieferungen wichtige Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen wird nach UN-Angaben in Kürze wieder geöffnet. ‌Humanitäre Güter könnten den Übergang zwischen Dienstag und Mittwoch passieren, teilte das ⁠Welternährungsprogramm (WFP) ⁠am Dienstag mit. Auch die zuständige israelische Behörde COGAT bestätigte, dass Kerem Schalom ab Dienstag schrittweise für Hilfslieferungen freigegeben werde. "Das kommt für uns ‌zur rechten Zeit, und ‌wir müssen so schnell wie möglich Hilfe hineinbringen", sagte WFP-Regionaldirektor Samer Abdel Jaber ⁠zu Journalisten per Videolink aus dem ‌ägyptischen Kairo.

Die Grenzübergänge zum ⁠Gazastreifen waren am Samstag geschlossen worden. COGAT hatte dies mit den Angriffen israelischer und US-amerikanischer Streitkräfte ‌auf den ⁠Iran begründet. Die Übergänge ⁠sind für die Versorgung der notleidenden Bevölkerung in dem Küstengebiet sowie für die Ausreise von Patienten im Falle einer medizinisch bedingten Evakuierung unverzichtbar.

(Bericht von Emma Farge, geschrieben von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

