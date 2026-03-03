US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den Einsätzen im Iran setzt das US-Militär nach eigenen Angaben Langstreckenbomber des Typs B-52 ein. Diese seien zwischen den ersten 48 und 72 Stunden nach Beginn der Operation "Gewaltiger Zorn" am Samstag gestartet, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit. B-52-Bomber sind in der Lage, sogenannte Bunkerbrecher-Bomben zu transportieren.

Nach 72 Stunden zählte Centcom mehr als 1.700 Ziele, die die US-Streitkräfte im Iran angegriffen haben./ngu/DP/jha

