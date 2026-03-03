USA: Weitere militärische Infrastruktur im Iran zerstört

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben bei anhaltenden Angriffen im Iran eigenen Angaben nach weitere militärische Infrastruktur ins Visier genommen. Zerstört worden seien Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Revolutionsgarden, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze, wie das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mitteilte. "Wir werden weiterhin entschlossen gegen unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime vorgehen", hieß es. Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angriffen. Seitdem nahmen sie Hunderte Ziele ins Visier. Die USA wollen ihre eigenen Attacken im Iran nach den Worten von US-Präsident Trump noch deutlich verstärken./thn/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg
Top-Vertreter des Irans: Wir verhandeln nicht mit den USAgestern, 06:42 Uhr · dpa-AFX
Top-Vertreter des Irans: Wir verhandeln nicht mit den USA
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News