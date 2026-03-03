Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss

VERAXA Biotech erhält 99,57% Zustimmung zur Fusion - Weg an die NASDAQ unter «VRXA» geebnet



03.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 03. März 2026: Die VERAXA Biotech AG («VERAXA»), ein Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS) und führender Entwickler neuartiger Antikörper-basierter Krebstherapien, hat an der ausserordentlichen Generalversammlung («aoGV») vom 27. Februar 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben der Fusion zwischen der VERAXA Biotech AG und der Veraxa Biotech Holding AG sowie der Voyager Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH) mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.

Mit 12.680.593 Aktienstimmen, entsprechend 99,57% des vertretenen Aktienkapitals, wurde die Fusion genehmigt - ein eindrucksvoller Ausdruck des Vertrauens in die strategische Weiterentwicklung von VERAXA. Die Fusion erfolgt im Wege einer Absorptionsfusion, bei der die Veraxa Biotech Holding AG als übernehmende Gesellschaft die VERAXA Biotech AG integriert und im Zuge dessen in Veraxa Biotech AG umfirmiert. Das bestehende Managementteam unter der Leitung von CEO Dr. Christoph Antz wird die operative Führung fortsetzen.



Dr. Christoph Antz, CEO der VERAXA Biotech AG, kommentierte: «Wir freuen uns über die deutliche Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre. VERAXA ist hervorragend aufgestellt, um langfristig Wert zu schaffen und patientenorientierte, innovative Krebstherapien voranzutreiben.»



Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, ergänzte: «Die klare Zustimmung der Aktionäre unterstreicht das Vertrauen in die strategische Entwicklung von VERAXA und bestätigt unseren Ansatz, wissenschaftlich herausragende Plattformen gezielt in Richtung Kapitalmarkt zu führen. VERAXA vereint starke Technologie, exzellente Wissenschaft und ein erfahrenes Management - die idealen Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg auf internationaler Bühne.»



Weitere Details zum Inhalt der ausserordentlichen Generalversammlung können auf der Internetseite der VERAXA Biotech AG (Link) eingesehen werden. Nach der Zustimmung der Voyager-Aktionäre (12. März 2026) wird die Fusion vollzogen und der Handel zeitnah aufgenommen. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Informationen stellen lediglich eine zusammenfassende Darstellung dar. Die vollständigen Details sind in den bei der US‑amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Transaktionsunterlagen sowie im am 19. Februar 2026 publizierten Proxy Statement/Prospectus von Voyager beschrieben.

Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG



Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.veraxa.com/

Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)



Voyager Acquisition Corp. ist ein Akquisitionsunternehmen, das im Dezember 2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition, Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.voyageracq.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

More information about the Participants in the Solicitation, Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can be found in the attached document.

