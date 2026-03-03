Wadephul: Erster Nahost-Rückholflug am Mittwoch

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere unter den in Nahost gestrandeten Deutschen an diesem Mittwoch starten. Ein erster Flug sei nach Maskat geplant, der Hauptstadt des Oman, kündigte Außenminister Johann Wadephul (CDU) im Sender Welt TV an./bk/DP/stw

