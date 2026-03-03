WDH/INDEX-MONITOR: Aixtron in Kürze im Stoxx Europe 600
ZUG (dpa-AFX) - Der deutsche Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie Aixtron wird in Kürze in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Zudem werden noch zehn weitere Unternehmen aus anderen Ländern aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd am Montagabend mitteilten. Unter den elf Unternehmen, die ausscheiden müssen, befindet sich unterdessen kein deutsches.
Die Veränderungen gelten vom Montag, 23. März an. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/
