Wehrbeauftragter Otte stellt Bundeswehr-Stationierung in Nahost infrage

Berlin, ⁠03. Mrz (Reuters) - Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, hat angesichts des Krieges rund um den Iran die Stationierung von Bundeswehrssoldaten im ‌Irak und Jordanien infrage gestellt.

Er werde versuchen, in nächster Zeit mit den Soldaten ⁠in Kontakt ⁠zu treten, sagte Otte am Dienstag bei der Vorstellung des Wehrberichts 2025 in Berlin. "Wenn nicht unbedingt nötig für den Auftrag, muss das Ministerium auch ‌darüber entscheiden, die Truppe zurückzuholen." ‌Man müsse abwägen zwischen dem ursprünglichen Auftrag und der Gefährdung. In der Region ⁠sind insgesamt noch rund 500 Soldaten stationiert. ‌Im Irak etwa soll ⁠die Bundeswehr Ausbildungen etwa für die kurdischen Peschmerga im Zuge der internationalen Allianz gegen den IS absichern.

Der ‌Wehrbeauftragte übt im ⁠Auftrag des Bundestages die ⁠parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte aus. Zugleich gilt er als "Anwalt der Soldaten", an den sich Angehörige der Bundeswehr jederzeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstweges wenden können.

