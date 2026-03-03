WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 16. März

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen 18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz 2/26 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26 00:50 JPN: Investitionen Q4/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen 07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen 10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen 22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis DEU: ISS Stoxx, Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft. TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26 11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26 10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall) 07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Prada, Jahreszahlen NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.) 10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen. 11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M. DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung 17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26 08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26 TERMINE SONSTIGES CHN: Nationaler Volkskongress, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26 02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26 TERMINE SONSTIGES DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale) EUR: Treffen der Euro-Gruppe EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen 09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen ESP: Repsol (Capital Markets Day) TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 2/26 CHN: Im- und Exporte 2/26 00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26 00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen 07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Realeinkommen 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen 10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online) 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht CHE: DSM-Firmenich, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia 18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: Bauproduktion 1/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26 SONSTIGE TERMINE CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung CHE: Tecan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26 03:00 CHN: Industrieprodukion 2/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 14:00 POL: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Empire State Bericht 3/26 14:15 USA: Industrieproduktion 2/26 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi