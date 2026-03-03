Schweizer Versicherer
Zurich Insurance sammelt für Beazley-Übernahme Milliarden ein
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: EKH-Pictures - stock.adobe.com
Die Zurich Insurance Group hat sich für die geplante Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley frisches Kapital am Finanzmarkt besorgt. Im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens seien brutto rund 3,9 Milliarden Franken (5,0 Milliarden Dollar) eingenommen worden, teilte der Schweizer Versicherer am Dienstag mit. Insgesamt seien rund 7,1 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 550 Franken bei Investoren platziert worden.
Zurich hatte am Montag angekündigt, Beazley für rund 10,9 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung deckt einen Teil des Kaufpreises ab. Der Rest soll aus vorhandenen Barmitteln und neuen Krediten finanziert werden.
