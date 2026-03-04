W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

2 erprobte Trading-Strategien in 60 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:

2 erprobte Trading-Strategien in 60 Minuten

In diesem Vortrag werden zwei anfängerfreundliche Strategien inklusive Backtests gezeigt. Die Strategien nutzt er seit über 5 Jahren in seinem täglichen Daytrading. Die Strategie funktioniert in Indizes, Kryptos & Forex auf dem 1- & 5-Minuten Chart.

Weiterhin wird im Detail darauf eingegangen wie man sich durch cleveres Risikomanagement einen statistischen Vorteil im Markt verschaffen kann.

    Mittwoch, 04.03.26, 18:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden


    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    Das könnte dich auch interessieren

    Drei relevante Bedingungen
    Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
    Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
    Abwarten oder nachkaufen?
    So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
    So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken
    Dax Chartanalyse 03.03.2026
    Verkaufspanik im Dax - hier liegt die nächste Unterstützunggestern, 11:26 Uhr · onvista
    Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
    Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
    Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
    Eine Flagge vor der Börse in New York.
    Iran-Krieg sorgt für Volatilität
    S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
    Ein Kurschart vor einer Weltkugel
    Weitere Artikel
    Premium-Beiträge
    Drei relevante Bedingungen
    Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
    Iran-Krieg sorgt für Volatilität
    S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
    Alle Premium-News