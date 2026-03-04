Ägyptischer Milliardär Sawiris wird Aufsichtsratschef bei Adidas

Herzogenaurach, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Der ägyptische Unternehmer Nassef Sawiris soll im Mai neuer Aufsichtsratschef von Adidas werden. Der 65-Jährige wurde als Nachfolger des scheidenden Bertelsmann-Chefs Thomas Rabe nominiert, ‌der sein Amt zur Hauptversammlung am 7. Mai aufgibt, wie Adidas am Mittwoch mitteilte. Sawiris sitzt ⁠seit ⁠2016 im Aufsichtsrat des fränkischen Sportartikelriesen und ist seit dem vergangenen Jahr offiziell Stellvertreter Rabes. Über seine Familienholding NNS hält Sawiris nach LSEG-Daten 3,13 Prozent an Adidas.

Rabe hatte seinen Rückzug in Herzogenaurach ‌eigentlich schon für 2025 angekündigt, ‌dann aber noch einmal um ein Jahr verlängert - gegen den Widerstand zahlreicher Großaktionäre, die ihm vorwarfen, die ⁠Suche nach einem Nachfolger verschleppt zu haben. Für Rabe ‌soll ein weiterer Medienmanager ⁠in den Adidas-Aufsichtsrat einziehen: Axel-Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner.

Der von Rabe vor gut drei Jahren als Nachfolger von Kasper Rorsted vom Rivalen Puma geholte ‌Vorstandschef Björn Gulden bekommt ⁠einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag. Seine Bestellung ⁠sei bis Ende 2030 verlängert worden, teilte das Unternehmen weiter mit. "Unter seiner Leitung hat Adidas in einem herausfordernden Umfeld großartige operative und finanzielle Fortschritte erzielt und ein starkes Fundament für zukünftiges nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum gelegt", erklärte Rabe.

