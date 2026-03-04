AKTIE IM FOKUS: Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prognosen von Adidas für das laufende Jahr sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel nicht gut angekommen.

Auf Tradegate fielen die Aktien um knapp drei Prozent auf 143 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit droht im regulären Handel ein Rutsch auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren.

Der Hersteller von Sportbekleidung rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro gegenüber./bek/stk

