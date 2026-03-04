Aktien Europa: Erholungsversuch - Hoffnung auf Schiffsverkehr in Nahost

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf der vergangenen Handelstage infolge des Iran-Konflikts haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch unternommen. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass der für die Energiesicherheit so wichtige Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bald wieder aufgenommen werden könnte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 1,6 Prozent auf 5.866 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 zuletzt um 0,4 Prozent auf 10.524 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann 1,2 Prozent auf 13.565 Punkte.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Nach Einschätzung des Marktexperten Christian Henke vom Broker IG ist allerdings zweifelhaft, ob dies so schnell möglich sei. "Fakt ist, je länger die Blockade andauert, desto fataler sind die Auswirkungen für die Weltkonjunktur. Die Preise für Öl und Gas könnten dann durch die Decke schießen und jeglichen Wirtschaftsaufschwung im Keim ersticken", so Henke.

Die Investoren würden wieder etwas zuversichtlicher und befolgten das Motto: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. "Das allerdings könnte in der aktuellen Situation etwas verfrüht sein. Denn die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin sehr unübersichtlich und die asymmetrische Kriegsführung der beteiligten Parteien führt zu viel Verunsicherung und Unwägbarkeiten."

Aus Branchensicht waren europaweit Technologie- und Rohstoffwerte sowie Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor mit durchschnittlichen Kursgewinnen von jeweils mehr als 2 Prozent am meisten gefragt. Einziger Sektor im Minus waren die zuletzt stark gestiegenen Öl- und Gas-Aktien.

Mit Blick auf die Unternehmensberichtssaison standen unter anderem die Papiere von Scor mit einem Kursgewinn von 5,2 Prozent im Fokus. Der französische Rückversicherer übertraf mit seinen Jahreszahlen die Markterwartungen. Jefferies-Analyst Philip Kett lobte vor allem die starke Bilanz.

Für die Titel von Dassault Aviation ging es um 3,3 Prozent nach oben. Experten verwiesen auf die unerwartet guten Jahreszahlen des Flugzeugherstellers.

Dagegen brachen die Papiere von Vistry in der Spitze um fast ein Viertel auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2012 ein und verloren zuletzt rund 19 Prozent. Die britische Wohnungsbaugesellschaft gab einen Umsatzrückgang für 2025 bekannt. Zudem kündigte Firmenchef Greg Fitzgerald an, sein Amt mit der Hauptversammlung im Mai niederzulegen./edh/stk