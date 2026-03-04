Aktien Frankfurt: Dax steigt wieder - Hoffnung auf Energiesicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte hat den heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst gestoppt. Der in den beiden vergangenen Tagen um fast sechs Prozent abgesackte Dax stieg gegen Mittag um 1,4 Prozent im Plus auf 24.100 Zähler.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stabilisierte sich um 1,4 Prozent auf 30.226 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls um 1,4 Prozent zu.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Vorbörsliche Indikationen deuten auf moderate Kursgewinne in New York und an der Nasdaq-Börse zum Auftakt hin. Am Markt überwiegt gleichwohl die Skepsis: "Der für die Märkte zentrale Aspekt ist, dass es bislang auf beiden Seiten keinerlei Anzeichen einer Deeskalation gibt", schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die Konfliktparteien in Nahost.

Gleich mehrere DAX-Konzerne stehen mit Geschäftszahlen und Prognosen im Blick der Anleger. Adidas blieb mit dem Ziel für das Betriebsergebnis in diesem Jahr unter der Markterwartung. Die Aktie sackte am Dax-Ende um 7,4 Prozent ab auf ein Tief seit drei Jahren.

Bei Continental blieb die Prognose für den operativen Gewinn im Reifengeschäft laut Analyst Michael Aspinall von der Bank Jefferies hinter der Konsensschätzung zurück. Der Kurs holte anfängliche Verluste wieder auf.

Auch bei Bayer und dem Aromenhersteller Symrise reagierten die Anleger mit Aktienverkäufen auf die jeweiligen Geschäftszahlen der Unternehmen. Bayer verloren 1,6 Prozent und Symrise 1,1 Prozent. Bayer blieb mit dem Ziel für das operative Ergebnis 2026 unter der Markterwartung. Symrise geht mit Vorsicht in das Jahr 2026.

In der zweiten Reihe brachen Redcare Pharmacy um fast 18 Prozent ein. Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen.

Aktien von Aroundtown büßten 3,6 Prozent ein. Der Spezialist für Gewerbeimmobilien blickt vorsichtig auf das laufende Jahr und rechnet mit einem weiteren Rückgang beim operativen Gewinn.

Unter den kleinen Titeln stachen Sixt mit einem Aufschlag von fast 8 Prozent positiv heraus. Der Autovermieter hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---