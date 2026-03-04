ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 254 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis

