ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 254 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
