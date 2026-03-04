ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Beiersdorf auf 120 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 129 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hamburger befänden sich auf einem holprigen Weg, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und dem Kurseinbruch. Der schwache Ausblick habe alles überschattet. Darüber hinaus sei es in Diskussionen auch um den "traurigen Cashflow" gegangen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 23:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:00 / UTC

Beiersdorf

