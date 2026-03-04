ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch. Der Ausblick des Aromenherstellers auf 2026 sei nach einem schwachen Jahresbeginn insgesamt erwartungsgemäß./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:19 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News