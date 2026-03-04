Arbeitslosenquote im Euroraum sinkt auf Rekordtief von 6,1 Prozent

Berlin, ⁠04. Mrz (Reuters) - Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im Januar überraschend auf den tiefsten Stand seit über einem Vierteljahrhundert gefallen. Die ‌Quote sank auf 6,1 Prozent von 6,2 Prozent im Dezember, wie das EU-Statistikamt ⁠Eurostat ⁠am Mittwoch mitteilte. Dies ist der tiefste Wert seit Beginn der gemeinsamen Datenerhebung in der Euro-Zone im Jahr 2000. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Ökonomen hatten mit einer ‌Stagnation gerechnet. Laut Eurostat waren im Januar 10,770 Millionen Menschen im Währungsraum erwerbslos. ⁠Das waren 184.000 weniger als im Dezember ‌und 273.000 weniger ⁠als im Vorjahresmonat.

Am höchsten war die Arbeitslosenquote zum Jahresauftakt mit 10,2 Prozent in Finnland vor Spanien (9,8 Prozent). Den ‌niedrigsten Wert ⁠in der Euro-Zone wies ⁠Bulgarien mit 3,1 Prozent vor Malta mit 3,4 Prozent und Slowenien mit 3,9 Prozent auf. Deutschland rutschte auf Platz vier ab - zusammen mit den Niederlanden - und verzeichnete 4,0 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer und Rafal Nowak, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)