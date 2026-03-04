Autoabsatz in Deutschland steigt - Mehr Elektroautos

Berlin, ⁠04. Mrz (Reuters) - Der deutsche Automarkt hat im Februar ein Plus geschafft. Insgesamt wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes vom Mittwoch 211.262 Neuwagen ‌zugelassen, das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei waren vor allem ⁠Elektroautos ⁠gefragt. Ihr Marktanteil lag mit 21,9 Prozent um rund vier Punkte höher als vor Jahresfrist und nur noch einen Prozentpunkt unter dem Marktanteil der reinen ‌Benzinfahrzeuge. Die beliebteste Antriebsart waren ‌allerdings weiterhin Hybridautos, die neben einem Verbrennungsmotor auch über einen Elektroantrieb verfügen und auf ⁠einen Marktanteil von zwei Fünfteln kamen.

Von dem ‌deutlichen Plus bei ⁠den Elektroautos profitierten vor allem Importmarken. Nach Angaben des Importeur-Verbandes VDIK verkauften die ausländischen Hersteller fast zwei Drittel ‌mehr Elektroautos als ⁠vor Jahresfrist. Fast jedes ⁠zweite Elektroauto in Deutschland wird nicht von einem der deutschen Hersteller produziert. VDIK-Präsidentin Imelda Labbe sagte, die Produktoffensive der internationalen Hersteller bei den bezahlbaren Elektroautos wirke.

