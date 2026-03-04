Bauernverband befürchtet deutliche Kostensteigerung durch Iran-Krieg

Berlin, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Die deutschen Landwirte befürchten angesichts der stark gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs eine Kostenlawine. "Besonders kritisch ist, dass nun zu Beginn der Feldarbeiten erneut deutliche Kostensteigerungen drohen", sagte die Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Stefanie Sabet, am Mittwoch der ‌Nachrichtenagentur Reuters. Die heimische Landwirtschaft stehe schon seit Jahren unter massivem Kostendruck – vor allem bei den Betriebsmitteln.

Die Bauern befürchten, auf den höheren Ausgaben ⁠sitzen zu ⁠bleiben. "Fest vereinbarte Lieferverträge lassen kurzfristige Preisanpassungen kaum zu, und über Endverbraucherpreise entscheidet maßgeblich der Lebensmitteleinzelhandel", sagte DBV-Generalsekretärin Sabet. Umso wichtiger sei es, dass die Politik zugesagte Entlastungen für die landwirtschaftlichen Betriebe schnell umsetzen – "zum Beispiel durch konsequenten Bürokratieabbau".

Israel und die USA greifen seit Samstag den Iran an. Dieser antwortet ‌mit Gegenschlägen, die auch benachbarte Golfstaaten treffen. ‌Die Preise für Benzin, Diesel und Gas sind seither massiv gestiegen.

Die Folgen des Iran-Kriegs halten sich bislang für die deutsche Wirtschaft insgesamt in Grenzen. "Gleichwohl beobachten wir einzelne, ⁠punktuelle Auswirkungen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura. "So ‌kann es beispielsweise im Blumen-Großhandel durch ⁠die Unterbrechung wichtiger Flugrouten aus Afrika über Dubai zu Verknappungen und in der Folge zu möglichen Preisanstiegen, besonders im Bereich der Rosen, kommen." Nach derzeitigem Stand blieben solche Effekte jedoch auf einzelne Segmente ‌begrenzt.

Die durch den Iran-Krieg in den ⁠Fokus geratenen Golfstaaten sind nicht nur ⁠wichtige Öl- und Gaslieferanten, sondern auch ein wachsender Absatzmarkt für deutsche Exporteure. 2025 verkauften sie Waren im Wert von rund 25 Milliarden Euro nach Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Oman, Bahrain und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wie die bundeseigene Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) betonte. Das waren elf Prozent mehr als 2024. "Die Staaten des arabischen Golfes sind für die deutsche Wirtschaft von zentraler strategischer Bedeutung", sagte die Nahost-Expertin von GTAI, Heena ⁠Nazir. Sie seien auch ein unverzichtbarer Knotenpunkt globaler Liefer- und Transportketten.

