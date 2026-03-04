Bericht der NY Times sorgt für Hoffnung | CrowdStrike und Abercrombie im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Futures standen über Nacht zunächst deutlich unter Druck, belastet durch einen erneuten Ausverkauf in Asien und insbesonders in Südkorea, wo der Kospi zeitweise um fast 12 % einbrach. Um 11 Uhr MEZ sorgte ein Bericht in der New York Times für einen Turnaround und eine Erholung. Irans Geheimdienstvertreter sollen indirekt Kontakt zur CIA aufgenommen haben, um über ein mögliches Ende des Konflikts zu sprechen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung sorgt für eine leichte Erholung an den Märkten: Öl gibt einen Teil der Gewinne wieder ab, WTI liegt etwa bei 75 Dollar je Barrel, und auch der Dollar kommt von seinen jüngsten Hochs zurück, während Gold und Silber zulegen. Der Blick richtet sich nun auf die US-Konjunkturdaten mit den ADP-Arbeitsmarktzahlen sowie auf mögliche Signale einer diplomatischen Entspannung im Nahen Osten. Die Aktien von CrowdStrike tendieren nach den Ergebnissen kaum verändert. Heute Abend werden die Quartalszahlen von Broadcom im Fokus stehen.



00:00 Erholung über Nacht | Ausverkauf in Asien

01:14 Turnaround nach NY Times Bericht | Entwicklungen Iran

05:36 China: Einkaufsmanager | USA: Konjunktur- & Inflationsdaten

07:16 Ausblick: Beige Book, Broadcom u.m.

09:23 Nvidia (Analysten)

10:03 Abercrombie | CrowdStrike (Analysten)

13:47 Autosektor: Ford | GM | Rivian | Tesla

16:32 Meldungen: Citi Group & SpaceX | Patentstreit bei Moderna

19:23 Analysten: GitLab | Sea Limited | Take 2 Interactive | Target



