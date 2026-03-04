Bilfinger plant höhere Dividende - Sicherheitsvorkehrungen im Nahen Osten

Frankfurt, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Der Industriedienstleister Bilfinger stellt seinen Anlegern nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen eine höhere Dividende in Aussicht. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz um acht Prozent auf 5,43 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebita) ‌legte um 13 Prozent auf 299 Millionen Euro zu, wie das Mannheimer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die operative Marge verbesserte sich ⁠auf ⁠5,5 von 5,2 Prozent. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 2,80 Euro je Aktie erhalten nach 2,40 Euro im Vorjahr. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand zuversichtlich: Der Umsatz soll auf 5,4 bis 5,9 Milliarden Euro steigen, die ‌Ebita-Marge auf 5,8 bis 6,2 Prozent. Dennoch ‌fielen die Bilfinger-Aktien im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 2,6 Prozent.

Positiv habe sich die Nachfrage aus den Industrien Energie, Pharma sowie ⁠Öl und Gas entwickelt, erläuterte der Spezialist für den Bau und ‌die Wartung von Industrie- und ⁠Energieanlagen. In der Chemie und Petrochemie bleibe die Lage dagegen herausfordernd, vor allem in Europa.

Mit Blick auf die angespannte Lage im Nahen Osten hat der Konzern nach eigenen ‌Angaben seine Krisenmanagementprotokolle aktiviert und ⁠die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Bilfinger erwirtschaftet ⁠in der Region mit mehreren tausend Mitarbeitern rund vier Prozent seines Konzernumsatzes und beobachtet die Situation laufend. Vorstandschef Thomas Schulz betonte, das Unternehmen bleibe auch in einem volatilen Umfeld auf Kurs. Mittelfristig hat sich Bilfinger ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis 2030 wird ein durchschnittliches Umsatzwachstum von acht bis zehn Prozent sowie eine Ebita-Marge von acht bis neun Prozent angepeilt.

