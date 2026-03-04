Börsen in Ostasien stark im Minus - Kospi verliert weitere zehn Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - In Ostasien sind die Börsenkurse wegen des sich ausweitenden Konflikts im Nahen Osten erneut deutlich gefallen. In Tokio sank der Nikkei 225 um vier Prozent. Damit gab der japanische Leitindex seit dem Start des Iran-Kriegs am Wochenende etwas mehr als acht Prozent. Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel zwischenzeitlich sogar um fast 13 Prozent. Im späten Handel in Seoul verlor er noch zehn Prozent und baute damit das Minus seit dem Wochenende auf 16 Prozent aus. Südkorea und Japan hängen stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten ab, die größtenteils über die Straße von Hormus transportiert werden. Derzeit ist der Schiffsverkehr in der Meeresenge wegen des Iran-Kriegs stark eingeschränkt und gilt als sehr riskant. Zudem sind die Preise für Rohöl seit Beginn des Kriegs deutlich gestiegen./fkr/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Dax Chartanalyse 03.03.2026
Verkaufspanik im Dax - hier liegt die nächste Unterstützunggestern, 11:26 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Weltkugel
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News