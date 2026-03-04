Bundesregierung plant keinen Tankrabatt wie zuletzt 2022

Berlin/München, 04. Mrz (Reuters) - Die ⁠schwarz-rote Bundesregierung plant trotz der starken Preisaufschläge an Tankstellen im Zuge des Nahost-Krieges derzeit keine Entlastung für Autofahrer. Angesprochen auf eine mögliche Spritpreisbremse sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Mittwoch am Rande der Handwerksmesse in München: "Die steht nicht auf der Agenda." Nach dem Angriff der USA und Israels auf die iranische Staatsführung am Samstag stiegen die Spritpreise deutlich. 2022 hatte die damalige Ampel-Koalition einen Tankrabatt für drei Monate beschlossen - eine Reaktion auf die hohen ‌Energiepreise nach Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält nichts von einer Spritpreisbremse. Man sollte nun seinen Verbrauch reduzieren, sagte die Top-Ökonomin der Nachrichtenagentur Reuters. "Dieses Signal durch einen Tankrabatt wieder auszuschalten, hätte zur Folge, dass niemand sein Verhalten anpasst und auf den Staat ⁠nur hohe Kosten zukommen. ⁠Das war schon beim letzten Tankrabatt falsch." An manchen Tankstellen werden für Benzin und Diesel bereits mehr als zwei Euro pro Liter verlangt. Die Wettbewerbsbehörden sollten "ein Auge darauf haben, dass die Mineralölkonzerne die Situation nicht ausnutzen und die Preise stärker anheben als durch die steigenden Kosten gerechtfertigt ist", so Schnitzer.

CDU-Politikerin Reiche sagte, es gebe derzeit in Deutschland keine Knappheiten bei Öl und Gas. Es gebe zwar Preisausschläge an den Märkten, aber kein Mengenproblem. "Die Lage bleibt volatil." Die Bundesregierung gehe nicht unvorbereitet in die Krisensituation und habe Instrumente zum Handeln. Es gebe ‌aber noch keinen Anlass, sie auch einzusetzen. "Momentan geht es darum, Ruhe in die Märkte ‌zu bringen." Ein EU-Vertreter sagte in Brüssel, die Mitgliedstaaten planten derzeit keine Maßnahmen. Es gebe keine Auswirkungen auf die Ölversorgung, aber steigende Preise seien Anlass zu großer Sorge.

Reiche verwies auf eine strategische Ölreserve. Auf dem Gasmarkt werde Deutschland gut durch die letzten Wochen des Winters kommen. Es habe vergangene Woche bereits ⁠Einspeisungen in die Gasspeicher gegeben. Deutschland beziehe sein Gas vor allem über Pipelines und habe langfristige Verträge.

NEUE KRISE "ÜBERHAUPT NICHT ABZUSEHEN"

Ähnlich äußerte sich die ‌Bundesnetzagentur. Eine neue Gaskrise sei "überhaupt nicht abzusehen", sagte Behördenchef Klaus Müller zu "Table.Briefings". ⁠Zwar seien die Gasspeicher mit rund 20 Prozent aktuell eher niedrig befüllt. Deutschland beziehe aber kein Erdgas aus Katar, und durch die milde Witterung leerten sich die Speicher derzeit auch nicht weiter – im Gegenteil: "Seit vier Tagen speichern wir ein."

Allerdings führe der Konflikt zu deutlich höheren Preisen. Der Weltmarktpreis habe sich in den letzten 48 Stunden fast verdoppelt. "Das ist ein harter Schlag ‌für alle Unternehmen, die am Spotmarkt Gas beschaffen müssen", so Müller. Für eine ⁠gewisse Zeit sei dies verkraftbar. Privatkunden seien durch Verträge ⁠mit längerfristigen Festpreisen in der Regel zunächst geschützt, könnten die Auswirkungen aber später spüren. "Alles steht und fällt damit, wie lange der Krieg, die Krise andauert."

Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, verwies in einem Reuters vorliegenden Schreiben auf zusätzliche LNG-Importkapazitäten und eine stabile Versorgung über Pipelines etwa aus Norwegen. Deswegen bestehe kurzfristig kein zusätzlicher Handlungsbedarf. "Eine Erhöhung der Mindestfüllstände oder sonstige kurzfristige staatliche Maßnahmen zur Befüllung der Gasspeicher sind vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage nicht erforderlich und sollten angesichts der hohen Kosten für die Allgemeinheit vermieden werden." Wegen des strengen Winters seien die Gasspeicher derzeit leerer als im Vorjahr, erfüllten aber die gesetzlichen Vorgaben.

Die Bundesregierung hat einen Krisenstab eingesetzt, der die Sperrungen in der Straße von Hormus beobachtet. Die Meerenge zwischen Iran und Oman ist besonders wichtig für Öllieferungen, aber auch für Flüssiggas ⁠aus Katar. Das Emirat macht rund vier Prozent der EU-Gasimporte aus, rund 20 Prozent der weltweiten LNG-Exporte werden über die Hormus-Route abgewickelt.

