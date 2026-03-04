Chinas Wirtschaft sendet vor Volkskongress widersprüchliche Signale

Peking, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Chinas Wirtschaft hat vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs widersprüchliche Signale gesendet. Während die staatlichen Industriekonzerne im Februar mit einer schwachen Inlandsnachfrage zu kämpfen hatten, meldeten Privatunternehmen eine deutliche Erholung der Exporte. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 49,3 auf 49,0 Punkte ‌und damit auf ein Viermonatstief, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Dagegen stieg der vom Finanzdatenanbieter RatingDog und S&P Global ermittelte Indikator auf 52,1 Punkte ⁠und damit ⁠auf den höchsten Wert seit fünf Jahren. Ab 50 wird jeweils ein Wachstum signalisiert.

Die beiden Umfragen basieren auf unterschiedlichen Stichproben: Die offizielle Erhebung konzentriert sich auf große Staatskonzerne, während die RatingDog-Umfrage stärker exportorientierte Privatfirmen abbildet. Die guten Exportdaten werden jedoch von neuen geopolitischen Risiken überschattet. Die am Samstag begonnenen Angriffe ‌der USA und Israels gegen den Iran und ‌die darauffolgende Schließung der Straße von Hormus bedrohen die globalen Lieferketten, in denen China eine Schlüsselrolle spielt.

"Sollte der Krieg und die Schließung der Straße von Hormus drei oder ⁠vier Monate oder sogar länger andauern, wäre das ein Albtraum für jedes Land, ‌auch für China", sagte Ökonom Xu Tianchen ⁠von der Economist Intelligence Unit. Starke Exporte hatten seit dem Ende der Pandemie die schwache Binnennachfrage ausgeglichen. Die zunehmenden Risiken für den Welthandel belasten jedoch die wirtschaftlichen Aussichten des Landes stark.

"Zwar verfügt die Volksrepublik ‌über strategische Ölreserven, die einen Importausfall ⁠aus dem arabischen Raum für mehrere ⁠Monate kompensieren könnten", sagte der Ökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Sandro Pannagl. "Vor einem kräftigen Anstieg der Energiepreise wäre aber auch die chinesische Wirtschaft nicht gefeit." Zudem könnten die Exporteure durch wankende Absatzländer in Ost- und Südostasien in Mitleidenschaft gezogen werden. "Für die ohnehin angeschlagene Stimmung der chinesischen Haushalte kommen diese neuen Risikofaktoren zur Unzeit", sagte Pannagl.

Vor diesem Hintergrund werden von der am Donnerstag beginnenden Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses neue Impulse erwartet. Es wird damit gerechnet, ⁠dass Ministerpräsident Li Qiang Maßnahmen zur Stärkung der Inlandsnachfrage ankündigen wird.

