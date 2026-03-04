ConocoPhillips - Kurs Allzeithoch?

Auf Basis des alten Hochs aus dem Jahr 2018 bei gut 80 USD hat die Conoco Phillips-Aktie zuletzt die Kurve bekommen. Auf diesem Niveau hat der Öltitel einen klassischen Doppelboden ausgeprägt. Der Bruch des Korrekturtrends seit April 2024 sowie die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 106,17 USD) setzen weitere charttechnische Ausrufezeichen. Auch diverse Indikatoren sorgen derzeit für „grünes Licht“. Hervorheben möchten wir den Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI sowie das jüngste MACD- Kaufsignal. Perspektivisch rücken damit die historischen Hochstände aus den Jahren 2024 und 2022 bei 135,18 USD bzw. 138,45 USD wieder in den Mittelpunkt. Gelingt der Vorstoß in „uncharted territory“, entsteht nochmals ein prozyklisches Kaufsignal. Schließlich könnte die Kursentwicklung der letzten vier Jahre dann als klassische, nach oben aufgelöste, Tradingrange interpretiert werden. Unter Risikogesichtspunkten gilt es dagegen, die oben genannte Glättungslinie der letzten 38 Monate in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

ConocoPhillips (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ConocoPhillips

Quelle: LSEG, tradesignal²

