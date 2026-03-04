Continental bleibt auf der Hut - Umsatzminus erwartet

Berlin, 04. Mrz (Reuters) - ⁠Der Reifenhersteller Continental bleibt für das laufende Jahr auf der Hut. Das Unternehmen verwies am Mittwoch auf die schwächelnde Autoproduktion und weltweite Handelsbarrieren. Finanzchef Roland Welzbacher erwähnte zudem negative Wechselkurseffekte. "Auch in diesem Jahr werden diese Herausforderungen nicht verschwinden." Zusätzliche Unsicherheit bringe der Iran-Krieg mit sich. "Wir streben an, dass wir die obere Hälfte der Prognosespanne erreichen, aber die ‌Unsicherheiten sind hoch", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Die direkten Auswirkungen des Iran-Krieges seien vernachlässigbar, sagte der Manager. Continental erwirtschafte in der Region nur einen geringen Anteil seines Umsatzes und beschäftige nur wenige Mitarbeiter. Allerdings sei ⁠der jüngste Anstieg ⁠der Öl- und Gaspreise besorgniserregend. Sollte der Ölpreis längere Zeit über dem derzeitigen Niveau bleiben, sei das ein Grund zur Sorge. Einige wichtige Rohstoffe wie etwa Ruß oder synthetischer Gummi sind vom Ölpreis abhängig.

An der Börse gaben die Aktien zeitweise gut drei Prozent nach, erholten sich dann aber zum Teil wieder. Das Unternehmen sei mit seiner Prognose etwas zurückhaltender als die Analysten, kommentierte Michael Aspinall, Experte bei der Investmentbank Jefferies. Immerhin ‌falle die Dividende so aus wie erwartet, sagte Bernstein-Experte Harry Martin. Continental ‌will den Aktionären für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 2,70 Euro zahlen, das sind 20 Cent mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen begründete das unter anderem damit, dass der Barmittelzufluss mit 959 Millionen Euro höher ausgefallen sei als ⁠im Vorjahr.

IMMER GRÖSSERE REIFEN SPIELEN CONTINENTAL IN DIE HÄNDE

Das Unternehmen sagt für das laufende Jahr Erlöse von 17,3 bis ‌18,9 Milliarden Euro voraus nach 19,7 Milliarden Euro im ⁠vergangenen Jahr. Allerdings sind darin noch 1,6 Milliarden Umsatz in der inzwischen verkauften Sparte OESL enthalten, die 2026 wegfallen. Beim Gewinn schätzt Continental die Aussichten günstiger ein und rechnet mit einer Gewinnmarge von 11 bis 12,5 Prozent nach 10,3 Prozent 2025. Das Unternehmen begründete das mit dem wachstumsstarken ‌Geschäft mit Premiumreifen ab 18 Zoll. "Wir setzen sehr stark darauf, ⁠dass die Reifen immer größer werden", sagte Welzbacher.

Zwar ⁠schwächle das Geschäft mit der Erstausrüstung von Neuwagen weiter, aber dafür laufe es mit Ersatzreifen besser. Vor allem im zweiten Halbjahr dürfte sich das bemerkbar machen, sagte Welzbacher. Auch das Industriegeschäft dürfte dann wieder anziehen. Die Sparte ContiTech erwirtschaftete 2025 Erlöse von sechs Milliarden Euro, einschließlich des inzwischen verkauften Geschäftsbereichs OESL.

Continental hatte im vergangenen Jahr das Autozuliefer-Geschäft an die Börse gebracht und will auch ContiTech bis zum Jahresende verkaufen. Das Unternehmen wird dann wieder zu einem reinen Reifenhersteller. Der Verkaufsprozess laufe, sagte Welzbacher. Die ersten Gespräche mit Interessenten seien aufgenommen worden. Noch im ersten Quartal sei damit zu rechnen, dass die ersten Kaufangebote abgegeben ⁠würden. Zu seinen Preiserwartungen äußerte sich Welzbacher nicht. "Wir müssen aber nicht zu jedem Preis verkaufen."

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)