Videoanalyse 04.03.2026
Crowdstrike überzeugt Anleger - Aktie im Plus
onvista · Uhr
Crowdstrike hat nachbörslich seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie reagierte positiv und stieg um rund 1,7 Prozent.
In der heutigen Videoanalyse ordnet Martin die Entwicklung ein.
