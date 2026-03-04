Dassault: Airbus blockiert deutsch-französisches Rüstungsprojekt FCAS

Paris, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Der Chef des französischen Rüstungskonzerns Dassault, Eric Trappier, hat dem Partner Airbus eine Blockadehaltung beim Kampfjet-Projekt FCAS vorgeworfen und das Vorhaben damit für so gut wie gescheitert erklärt. Sollte Airbus bei seiner Einstellung bleiben, sei ‌das Thema FCAS "tot", sagte Trappier am Mittwoch in Paris. Er nehme die Weigerung von Airbus zur Kenntnis, mit seinem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das Projekt ⁠befinde sich ⁠in "echten Schwierigkeiten". Es sei nun an den Regierungen, über die Meinungsverschiedenheiten zu entscheiden. Trappier erklärte zudem, Dassault sei bereit, das Projekt auf Anweisung auch allein fortzuführen. Sein Unternehmen habe die eingegangenen Verpflichtungen buchstabengetreu erfüllt.

Die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjets mit Frankreich gilt seit Längerem als unwahrscheinlich. Da ‌Frankreich einen Jet braucht, der auch Atomwaffen ‌tragen und auf Flugzeugträgern landen kann, sind die Anforderungen andere als für Deutschland. Das Projekt FCAS soll aber über das eigentliche Flugzeug hinaus auch die ⁠Entwicklung von Drohnen und einer gemeinsamen Daten-Cloud umfassen.

Bei dem "Future Combat Air System" (FCAS) ‌handelt es sich um das wichtigste ⁠europäische Rüstungsprojekt. Es wird von Frankreich, Deutschland und Spanien vorangetrieben. Ziel ist die Entwicklung eines Kampfflugzeugs der nächsten Generation, das von einem Verbund aus bewaffneten und unbewaffneten Drohnen begleitet wird. Das System ‌soll ab 2040 die derzeitigen ⁠Kampfflugzeuge vom Typ Rafale in Frankreich ⁠und den Eurofighter in Deutschland und Spanien ersetzen.

Industriell wird das Projekt von Dassault Aviation auf französischer Seite und von Airbus für Deutschland und Spanien geführt, wobei Dassault für die Entwicklung des eigentlichen Kampfjets federführend sein sollte. Seit Langem gibt es jedoch Streit über die Aufteilung der Arbeiten zwischen den beiden Luft- und Raumfahrtkonzernen. Das Gesamtvolumen des Vorhabens wird auf rund 100 Milliarden Euro geschätzt.

