Dax Chartanalyse 04.03.2026

Dax konsolidiert den Abverkauf des Wochenstarts

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.20024.300
Dax-Unterstützung23.00023.100

Dax-Rückblick:

Nach der gestrigen Betrachtung wurde das deutsche Börsenbarometer direkt weiter bis auf 23.600 Punkte durchgereicht, bevor eine Stabilisierung und im Anschluss eine technische Erholung einsetzte.

Diese setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort in den Bereich um 24.000 Punkte, mehr gelang bislang nicht.

Dax-Ausblick: 

Nach der recht brutalen Verkaufswelle bis auf 23.600 Punkte - das lag etwa 1.800 Punkte unterhalb des Tageshochs vom vergangenen Freitag - versucht sich der Index aktuell an einer Stabilisierung. Diese Stabilisierungs- beziehungsweise Konsolidierungsphase könnte sich in den kommende Stunden und Tagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen.

Jedwede Erholung die sich unterhalb der - nun als Widerstand fungierenden - Zone um 24.300/400 Punkte abspielt, ist vorerst jedoch lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend Richtung 23.000 Punkte zu verstehen. Erst oberhalb von 24.400 Punkte entspannt sich die charttechnische Lage für die Käuferseite wieder ein wenig. Bis dahin dominieren zunächst weiter die Abwärtsrisiken.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
