DAX leicht im Plus – US-Indizes vorbörslich schwächer
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte steht heute die sicherheitspolitische Lage rund um eine der wichtigsten Energietransitrouten weltweit. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die US‑Marine bei Bedarf Tanker durch die Straße von Hormus eskortieren werde, um den freien Fluss von Energieexporten sicherzustellen. Parallel dazu wurde die US-Entwicklungsfinanzierungsbehörde angewiesen, politische Risikoversicherungen für den Seehandel in der Golfregion bereitzustellen.
Die Maßnahme zielt darauf ab, die zuletzt erheblich gestiegenen Risiken für den globalen Öltransport zu begrenzen. Gleichwohl bleiben Zweifel an der kurzfristigen Umsetzbarkeit bestehen – entsprechend ziehen die Ölpreise im heutigen Handel wieder an.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Adidas
Die Aktie des Sportartikelherstellers gerät nach Vorlage der Jahreszahlen und eines verhaltenen Ausblicks spürbar unter Druck. Zwar bestätigte Adidas für 2025 ein Rekordjahr, für 2026 stellt das Management jedoch lediglich eine Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Milliarden Euro in Aussicht. Belastend wirken dabei erwartete Gegenwinde durch Währungseffekte sowie mögliche Zollrisiken.
Bayer
Auch Bayer notiert im Zuge der aktuellen Quartalszahlen im Minus. Der Konzern weist für 2025 einen deutlich größeren Nettoverlust aus, nachdem anhaltende Rechtsstreitigkeiten in den USA die Ergebnislage weiter belasten. Die weiterhin ungelöste Klagewelle sorgt damit erneut für Zurückhaltung auf Investorenseite.
Continental
Die Aktie des Automobilzulieferers zeigen sich ebenfalls schwächer. Marktteilnehmer reagieren auf die kommunizierten Ziele im margenstarken Reifensegment, die für das laufende Jahr ein operatives Ergebnis implizieren, das unter den bisherigen Markterwartungen liegt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B2N
|9,41
|23006,181576 Punkte
|25,71
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14YP
|3,46
|23590,228918 Punkte
|66,33
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FVS
|7,36
|23222,293022 Punkte
|34,38
|Open End
|Gold
|Bull
|UN4X0Y
|14,44
|4994,440444 USD
|28,3
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZBN
|25,11
|21381,667277 Punkte
|9,45
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.03.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UG1H81
|15,44
|150,00 USD
|4,56
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG48BE
|1,06
|27000,00 Punkte
|24,5
|19.06.2026
|Accenture Plc.
|Put
|UN3ZJ9
|4,03
|250,00 USD
|-3,2
|17.06.2026
|TSMC
|Call
|UN0N1K
|5,89
|300,00 USD
|4,13
|17.06.2026
|Bayer AG
|Put
|UG75U8
|6,30
|38,00 EUR
|-2,45
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.03.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|adidas AG
|Long
|HC281K
|2,98
|98,088008 EUR
|3
|Open End
|Tui AG
|Long
|UG46HH
|5,42
|4,774372 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG4YER
|1,80
|22604,276018 Punkte
|20
|Open End
|Newmont Inc
|Long
|UN377D
|8,81
|88,911951 USD
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UG5Z1N
|1,26
|22207,744078 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.03.2026; 10:15 Uhr;
