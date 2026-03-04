Depot richtig analysieren: Diese 3 Kennzahlen entscheiden über Qualität & Risiko | Börse Stuttgart

👉 Gratis-Ticket für die INVEST 2026 – Jetzt kostenlos im Anlegerclub der Börse Stuttgart registrieren: https://shorturl.at/xAGjv



► Darum geht's im Video:

Wie bewertet man sein Depot wirklich sinnvoll, jenseits von grünen und roten Prozentzahlen? Alex Fischer (Reich mit Plan) erklärt im Gespräch mit "Richy" Richard Dittrich (Boerse Stuttgart Group), warum Anleger ihr Portfolio wie eine Holding betrachten sollten und diskutiert, ab welcher Depotgröße sich aktives Management lohnt, wie man Risiko reduziert und warum Kapitalerhalt bei größeren Vermögen wichtiger wird als reine Performance.



Timestamps:

00:00 ► Einstieg

01:06 ► Warum Plus/Minus im Depot nicht reicht

02:28 ► Dividende als Qualitätsfilter

04:24 ► Dividendenkürzungen, Shell und Sonderfälle

09:05 ► Minenwerte, Zyklen und Ausnahmen im Depot

12:57 ► Verschuldung als zweiter Risikofaktor

14:00 ► Der Zins- und Gewinn-Stresstest erklärt

16:28 ► Entwicklung der Depot-Verschuldung im Zeitverlauf

18:03 ► Sonderfall negatives Eigenkapital

21:00 ► Strategischer Fokus: Warum Asien?

24:18 ► Umsatzanteil nach Regionen berechnen

28:39 ► Ab welcher Depotgröße lohnt sich aktives Management?

31:34 ► Performance vs. Kapitalerhalt

32:54 ► Fazit und Verabschiedung



McDonald's Corp.: WKN: 856958, ISIN: US5801351017

Royal Dutch Shell plc: WKN: RDSA, ISIN: GB00B03MLX29

Starbucks Corp.: WKN: 884437, ISIN: US8552441094

Rio Tinto plc: WKN: 852147, ISIN: GB0007188757

Freenet AG: WKN: 540811, ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Compass Group plc: WKN: 890757, ISIN: GB00BDR05C01

HP Inc.: WKN: 867985, ISIN: US40434L1052