Devisen: Eurokurs stabilisiert sich zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten stabilisiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1638 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. An den vergangenen Tagen hatten die Angriffe der USA und Israels auf den Iran den Euro belastet und den Dollar gestützt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1649 (Dienstag: 1,1606) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8584 (0,8616) Euro.

Zuletzt hatte ein Angebot von US-Präsident Donald Trump, Tankern Geleitschutz bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu geben, die Lage an den Finanzmärkten generell etwas beruhigt. Damit hat auch der Druck auf den Euro nachgelassen.

Der Dollar dürfte nach Einschätzung von Ökonomen als sicherer Hafen weiterhin vom Nahost-Krieg profitieren. "Die USA sind seit langem Nettoexporteur von Energie, was bedeutet, dass sich das Land keine Sorgen über Energieversorgung machen muss, sondern unabhängig ist", schreibt Commerzbank-Expertin Antje Praefcke. Europa sei hingegen stark von Energieimporten abhängig. "Das grüne Pflänzchen Wachstum könnte durch einen Ölpreisschock im schlimmsten Fall abgewürgt werden."

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum Einkaufsmanagerindex ISM im Dienstleistungssektor bewegte den Devisenmarkt kaum. Der Indikator ist unerwartet auf den höchsten Stand seit Juli 2022 gestiegen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. "Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich weiterer Zinssenkungen nicht eilig zu haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba. "Dafür sprechen auch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8705 (0,8717) britische Pfund, 183,02 (182,98) japanische Yen und 0,9082 (0,9107) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.141 Dollar. Das waren etwa 52 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/