Diesel springt am Morgen über die 2-Euro-Marke

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Spritpreise

München (dpa) - Der bundesweite Dieselpreis ist infolge der Verwerfungen durch den Iran-Krieg auf mehr als zwei Euro geklettert. In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter, wie er auf Nachfrage mitteilt.

Das könnte dich auch interessieren

Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken
Anstieg im historischen Vergleich
Brent-Öl steigt so stark wie seit 2022 nicht mehr02. März · onvista
Brent-Öl steigt so stark wie seit 2022 nicht mehr
Vorbörse 03.03.2026
Iran-Krieg belastet Dax: Weitere Verluste erwartetgestern, 08:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg belastet Dax: Weitere Verluste erwartet
Vorbörse 02.03.2026
Iran-Krieg belastet: Dax startet tiefer02. März · onvista
Iran-Krieg belastet: Dax startet tiefer
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News