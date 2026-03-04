Diesel springt am Morgen über die 2-Euro-Marke
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Spritpreise
München (dpa) - Der bundesweite Dieselpreis ist infolge der Verwerfungen durch den Iran-Krieg auf mehr als zwei Euro geklettert. In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter, wie er auf Nachfrage mitteilt.
Das könnte dich auch interessieren
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Anstieg im historischen VergleichBrent-Öl steigt so stark wie seit 2022 nicht mehr02. März · onvista
Vorbörse 04.03.2026Iran-Krieg weiter im Fokus: Dax startet zunächst unverändert in den Handelheute, 08:20 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Drei relevante BedingungenÖlpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista