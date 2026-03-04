dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Am Mittwoch lässt der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas nach. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen beiden Tage macht das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, Öl- und Gastransporte in der Straße von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen, den Anlegern geringfügige Hoffnung auf eine Beruhigung der Energiemärkte. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 23.757 Punkte, was ein Minus von 0,1 Prozent bedeutet.

USA: - IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Zwar konnten die wichtigsten Indizes im Handelsverlauf einen Großteil ihrer im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen, da die USA einen Schutz für Öltanker signalisiert hatte. Dies verlangsamte den Anstieg der Ölpreise deutlich. Damit drückten unter dem Strich Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen auf die Stimmung der Anleger. In Europa und Asien sackten die Kurse ab. Der Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitlich seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne eingebüßt und war um bis zu 2,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesunken. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,94 Prozent auf 6.816,63 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.719,50 Punkte nach unten.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - An den asiatischen Aktienmärkten ist es wegen der Folgen des Iran-Kriegs deutlich nach unten gegangen. Besonders stark ging es in Südkorea nach unten; aber auch in Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kräftig nach. Verluste gab es zudem in China und Hongkong.

DAX              		23790,65		-3,44%
XDAX            		23994,60		-2,43%
EuroSTOXX 50		5771,73		-3,59%
Stoxx50        		5036,59		-3,18%
				
DJIA             		48501,27		-0,83%
S&P 500        		6816,63		-0,94%
NASDAQ 100  		24720,08		-1,09%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                128,99                -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1595		-0,19%
USD/Yen             	157,40		-0,17%
Euro/Yen       		182,51		-0,36%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		         67.607		-1,07%

ROHÖL:

Brent                          83,43                +2,03 USD
WTI                            76,26                +1,70 USD

/zb

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street: Verluste erwartet nach robustem Wochenstartgestern, 15:11 Uhr · dpa-AFX
Wall Street: Verluste erwartet nach robustem Wochenstart
Aktien New York Ausblick
Wall Street: Iran-Krieg trübt die Stimmung - Ölpreise steigen02. März · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Konsumgüterkonzern
Beiersdorf verliert an Tempo - Verhaltener Ausblick für 2026gestern, 07:46 Uhr · Reuters
Beiersdorf verliert an Tempo - Verhaltener Ausblick für 2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News