dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Adidas strebt bis 2028 deutliches Gewinnplus an - Markt enttäuscht

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas sieht sich ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Dabei zeigt sich das Unternehmen optimistisch für die weitere Entwicklung der Branche und strebt bis 2028 deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an. Der Aufsichtsrat verlängerte zudem den Vertrag von Konzernchef Björn Gulden bis 2030. Investoren reagierten aber verschnupft auf den Ausblick.

ROUNDUP: Redcare enttäuscht auf ganzer Linie - Aktie im Sinkflug

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat im vergangenen Jahr operativ etwas weniger verdient als gedacht. Auch die Erwartungen des Managements um Unternehmenschef Olaf Heinrich an 2026 sind nicht gerade überschwänglich: So dürfte das Wachstum sein Tempo in diesem Jahr deutlich verlangsamen. Zudem wurde das mittelfristige Margenziel gesenkt. An der Börse sorgten zur Wochenmitte die Zahlen und die Prognosen für lange Gesichter.

ROUNDUP: Bayer rechnet 2026 mit stabilem Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt

LEVERKUSEN - Bayer rechnet 2026 mit einer in etwa stabilen Geschäftsentwicklung. Insgesamt dürften höhere Ergebnisbeiträge der Agrarsparte und des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten (Consumer Health) ein geringeres Ergebnis der Pharmasparte kompensieren, sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl am Mittwoch im Zuge der Präsentation der Geschäftszahlen 2025. Im Fokus bleiben aber erst einmal vor allem die Bemühungen des Konzerns um die milliardenteuren Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten. Hier bleiben Unsicherheiten. Die Aktien gerieten zur Wochenmitte unter Druck.

ROUNDUP 2: Conti strebt Margenverbesserung an - Aktie macht Minus wett

HANNOVER - Der Reifenhersteller und Kunststofftechnikkonzern Continental setzt in diesem Jahr trotz eines schwierigen Umfelds auf ein besseres Ergebnis im Tagesgeschäft. Eigene Maßnahmen dürften greifen, aber auch sinkende Rohstoffpreise sowie ein Anspringen der Konjunktur bei den Industriekunden im zweiten Halbjahr sollten dazu beitragen, sagte Finanzchef Roland Welzbacher am Mittwoch laut Mitteilung. Risiken aus dem Nahost-Krieg hat das Management dabei jedoch noch nicht einbezogen. Trotz eines Nettoverlusts im vergangenen Jahr soll die Dividende steigen. Die Aktie fiel am Mittwoch auf die Nachrichten allerdings zunächst, erholte sich dann aber wieder.

ROUNDUP: Chemikalienhändler Brenntag will weniger Dividende zahlen

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag will nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr weniger an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie für das Gesamtjahr 2025 vorschlagen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch überraschend mitteilte. Analysten hätten im Schnitt eine Dividende von 1,95 Euro auf dem Zettel. Vor einem Jahr hatte Brenntag die Dividende mit 2,10 Euro je Aktie trotz eines Ergebnisrückgangs noch stabil gehalten. Die Aktie verlor zuletzt gut ein Prozent.

ROUNDUP/Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026

HOLZMINDEN - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise traut sich nach einem zuletzt eher trägen organischen Wachstum vorerst bestenfalls eine moderate Beschleunigung zu. Die Prognose für 2026 berücksichtige auch die herausfordernde globale Nachfragesituation, geopolitische Unsicherheiten sowie die Auswirkungen inflationärer Zollentwicklungen auf das Kaufverhalten von Konsumenten, teilte Symrise am Mittwoch in Holzminden mit.

ROUNDUP 2: Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer anhaltend guten Nachfrage und seinen jüngsten Zukäufen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten 2025 deutlich zu. Auch im laufenden Jahr rechnet Bilfinger mit einem nachhaltig profitablen Wachstum, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Die Aktie gab im frühen Handel mehr als vier Prozent nach, zuletzt waren es noch gut 2,6 Prozent Minus.

ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton bleibt vorsichtig - Aktie gibt nach

MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton setzt sich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in wichtigen Märkten vorsichtige Ziele für das neue Jahr. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge dürfte 2026 zwischen 5,3 und 7,3 Prozent liegen, teilte die VW-Tochter mit Marken wie MAN und Scania am Mittwoch in München mit. Analysten erwarteten bisher rund 7,1 Prozent und damit einen Wert fast am oberen Ende der Spanne. So werde das Geschäft diesmal das ganze Jahr über von US-Zöllen belastet, sagte Finanzchef Michael Jackstein laut Mitteilung. Das erste Quartal werde zudem schwach ausfallen, warnte Traton. Für die im MDax notierte Aktie ging es abwärts.

ROUNDUP: Aroundtown sieht operativen Gewinnrückgang - Aufstockung bei Grand City

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown rechnet im laufenden Jahr auch wegen des Verkaufs von Immobilien erneut mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses. Das Ergebnis unter dem Strich stieg 2025 wegen einer kräftigen Aufwertung der Immobilien allerdings deutlich, während die Nettomieteinnahmen auf dem Vorjahresniveau verharrten, wie der MDax-Konzern am Mittwoch überraschend mitteilte. Das Unternehmen will erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Zudem kündigte Aroundtown an, den Anteil an der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP) über einen Aktientausch bis auf knapp 90 Prozent erhöhen zu wollen.

ROUNDUP: Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie legt zu

PULLACH - Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von einer starken Nachfrage, vor allem in Nordamerika und Europa. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende je Aktie ausgezahlt bekommen. "In der aktuellen Marktsituation ist ein Umsatzrekord nicht selbstverständlich - zumal wir nicht um jeden Preis, sondern profitabel wachsen", betonte Alexander Sixt, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Konstantin leitet. An der Börse kam das am Mittwoch gut an.

