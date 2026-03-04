EQS-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Vorläufiges Ergebnis übertrifft die Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Vorläufiges Ergebnis übertrifft die Prognose für das Geschäftsjahr 2025



Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ISIN:DE0005706501undDE0005706535

EUROKAIGmbH&Co.KGaA

Vorläufiges Ergebnis übertrifft diePrognosefürdasGeschäftsjahr2025

EUROKAI GmbH & Co. KGaA („EUROKAI“) gibt heute bekannt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anhebt. Dies basiert auf den vorläufigen Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 ihrer wesentlichen Beteiligungen, der Contship Italia S.p.A., Melzo/Mailand, Italien, und der EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG, Bremen, die beide jeweils deutlich oberhalb der Erwartungen liegen. Dies ist unter anderem durch die auch im 4. Quartal 2025 sehr positive Umschlagsentwicklung sowie die anders als erwartet auch im 4. Quartal 2025 unverändert hohen Lagergeld- und Reefererlöse bedingt.

In der von EUROKAI am 12. November 2025 veröffentlichten Zwischenmitteilung für das erste bis dritte Quartal 2025 war für den EUROKAI-Konzern für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis erwartet worden, welches leicht unter dem um einen Sonderertrag aus der Auflösung einer Rückstellung im Segment EUROGATE von anteilig EUR 19,1 Mio. bereinigten Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2024 liegt. Aufgrund der nun vorliegenden vorläufigen Zahlen der Segmente CONTSHIP Italia und EUROGATE geht die EUROKAI davon aus, dass das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2025 deutlich höher als ursprünglich erwartet, nämlich leicht über dem Vorjahreskonzernergebnis von EUR 88,0 Mio. und damit deutlich über dem um einen Sonderertrag aus der Auflösung einer Rückstellung im Segment EUROGATE von anteilig EUR 19,1 Mio. bereinigten Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2024 liegen wird.

Diese Anhebung gegenüber der zuletzt veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 basiert auf vorläufigen Konzernzahlen der wesentlichen Beteiligungen. Der Konzernabschluss der EUROKAI GmbH & Co. KGaA wird derzeit aufgestellt und anschließend dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorgelegt. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses ist für den 29. April 2026 vorgesehen.

Hamburg, den 4. März 2026

Die persönlich haftende Gesellschafterin Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH

Ende der Insiderinformation

EUROKAI GmbH & Co. KGaA Kurt-Eckelmann-Straße 1 21129 Hamburg Deutschland Internet: www.eurokai.de ISIN: DE0005706535, DE0005706501

