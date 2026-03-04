EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Vorstand beschließt Aussetzen der Dividende und priorisiert Stärkung der finanziellen Substanz für weiteres Wachstum

EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Dividende

Semperit: Vorstand beschließt Aussetzen der Dividende und priorisiert Stärkung der finanziellen Substanz für weiteres Wachstum

Wien, 4. März 2026 – Im Zuge der Aufstellung des Einzelabschlusses der Semperit AG Holding hat der Vorstand der Semperit AG Holding heute beschlossen, den Jahresüberschuss vollständig den Gewinnrücklagen zuzuweisen und dementsprechend der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Dies steht im Einklang mit der Dividendenpolitik des Unternehmens. Der Vorstand priorisiert die Stärkung der finanziellen Substanz des Unternehmens sowie gezielte Investitionen in das weitere Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug die Dividende 0,50 EUR je Aktie.

Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen hat sich das Geschäftsjahr 2025 für die Semperit-Gruppe insgesamt leicht besser als erwartet entwickelt. Dabei zeigte sich insbesondere im zweiten Halbjahr eine spürbare Verbesserung der operativen Entwicklung, getragen von wirksamen Effizienzmaßnahmen und einer stabileren Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen.

Die Veröffentlichung des Jahresergebnisses für 2025 findet am 18. März 2026 statt, die Hauptversammlung am 27. April 2026.

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit In-dustrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwi-ckelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie Werkzeugbau und die Produktion von Flüssigsilikonteilen. Der Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten technischen Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund xx Mitarbeiter und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 84,9 Mio. EUR.

