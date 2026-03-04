EQS-AFR: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
04.03.2026 / 10:40 CET/CEST
Hiermit gibt die EUROKAI GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://www.eurokai.de/investor-relations/#unsere-finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://www.eurokai.de/en/investor-relations/#financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.eurokai.de/investor-relations/#unsere-finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.eurokai.de/en/investor-relations/#financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUROKAI GmbH & Co. KGaA
|Kurt-Eckelmann-Straße 1
|21129 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.eurokai.de
