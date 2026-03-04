EQS-AFR: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.03.2026 / 10:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EUROKAI GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.eurokai.de/investor-relations/#unsere-finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.eurokai.de/en/investor-relations/#financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.eurokai.de/investor-relations/#unsere-finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.eurokai.de/en/investor-relations/#financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Kurt-Eckelmann-Straße 1
21129 Hamburg
Deutschland
Internet:www.eurokai.de
