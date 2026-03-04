EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HAMBORNER REIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.03.2026 / 12:00 CET/CEST

Hiermit gibt die HAMBORNER REIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.hamborner.de/en/financial-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland Internet: www.hamborner.de

