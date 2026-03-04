EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HAMBORNER REIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.hamborner.de/en/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland
Internet:www.hamborner.de
Hamborner REIT

