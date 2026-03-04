EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
04.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die HAMBORNER REIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort:
https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort:
https://www.hamborner.de/en/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestraße 45
|47166 Duisburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hamborner.de
